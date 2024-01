Una canzone per Giulio. Il dolore di Vasco sui social: "Dentro di me non morirai mai"

"Io sono molto triste...". Ha aperto in due i social, ieri, il dolore di Vasco Rossi. Se n’è andato un suo amico vero, Giulio Santagata. Nato a Zocca, nel Modenese, proprio come il Blasco. Commovente la carrellata di foto che il rocker ha condiviso su tutti i suoi canali social. Sempre scene di felicità, a varie latitudini di vita. Un bicchiere insieme e una maglietta bianca con il ciuffo di Beethoven. Di fianco, le parole. "Ciao Giulio amico simpatico leale e sincero – ha scritto Vasco –. Uomo intelligente ironico e colto. Una Persona straordinaria ci ha lasciato oggi improvvisamente! Io sono molto triste.. Ma nel mio cuore Giulio non morirà mai. Resterà sempre vivo dentro di me. Viva Giulio Santagata".

L’ex ministro e parlamentare, papà dell’Ulivo e strettissimo collaboratore di Romano Prodi, è venuto a mancare ieri all’età di 74 anni. L’autore di ‘Vita spericolata’ è di poco più giovane, compirà 72 anni a febbraio e molte cose le hanno vissute assieme. Insomma, un ricordo così affettuoso ha colpito tutti, anche i fan del ‘Komandante’. "Perdere un amico di sempre è un po’ perdere x sempre una parte di te...Coraggio Kom, almeno tu potrai renderlo eterno con la tua musica perché l’arte vince anche sulla morte", ha scritto floraevasco. "Quando si perde un amico di una vita con lui sparisce anche un pezzo della nostra gioventù", ha aggiunto Giovanni Leoni. Poi giù ancora una pioggia di commenti e condoglianze, un popolo di amanti della musica che ha partecipato al dolore di Vasco per la perdita di Giulio, diventato ieri il dolore di una grande comunità.