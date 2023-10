Una cargo-bike per la biblioteca

Obiettivo raggiunto dalla raccolta fondi per donare alla biblioteca Cesare Pavese una cargo bike ecologica per portare i libri e le sue attività nei parchi e in tutte le scuole. La raccolta fondi ieri ha superato la quota iniziale di 4mila euro, ma ora continua con l’obiettivo puntato su quota 5mila: "vogliamo rendere ancora più funzionale e performante la nostra ‘Gloria’ grazie ad una comoda e accogliente postazione bibliotecaria completamente funzionante dove potrete accomodarvi per leggere e poi portare a casa i libri", annuncia l’assessorato alla cultura che indica il termine di scadenza al 13 novembre e il programma di avviare il rodaggio della biblioteca in strada negli asili e nelle scuole, per poi espandersi su tutta la città creando occasioni di incontro in centri diurni, case di riposo, ma anche parchi e piazze della città durante il Maggio dei Libri 2024.