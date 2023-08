Una carta d’identità annullata solamente per le Poste

La mia carta d’identità risulta annullata per un errore di una denuncia di smarrimento di un documento che si differenzia dal mio per un solo numero. I carabinieri hanno riscontrato l’ errore umano e l’hanno ripristinata. Mostrando la mia carta al sistema delle Poste risulta però ancora annullata. Ho scritto email al servizio clienti e parlato con operatori ma non riescono a risolvere questo problema che esiste solo per Poste.

Barbara Rossin