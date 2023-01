Una casa dell’Arca per ospitare i più fragili

Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi ha inaugurato ieri mattina una residenza dell’associazione cattolica Arca della Misericordia aperta negli spazi di una casa parrocchiale a disposizione delle persone più fragili a fianco della chiesa di Vedegheto, in alta Valsamoggia. Un edificio su due piani che l’unità pastorale di Tolè, Montepastore, Rodiano-Prunarolo, Vedegheto, Montasico, San Prospero e Rocca di Roffeno ha concesso in comodato d’uso alla comunità fondata 30 anni fa da Roberta Brasa e dalle sorelle Mariacarla e Rina Bernardi. Tutte presenti ieri mattina sul sagrato della chiesa di questo piccolo borgo dove la comunità locale col suo parroco don Eugenio Guzzinati ha accolto Zuppi che nel suo discorso ha esaltato il valore del vivere in montagna, dove una piccola casa, che accoglie già sei persone, si può trasformare in una grande Arca.

"Anche la solitudine e la povertà - ha detto il cardinale -, se vissute in montagna, accanto ad un nucleo di persone solidali, diventano meno dure rispetto alle grandi città. Anche qui si devono garantire i servizi essenziali, anche se ad un calcolo solo economico non sarebbero ‘convenienti’. Questi ragionamenti di pura convenienza economica sono pericolosi perchè prima o poi per tutta la società arriva un conto salato. Qui gli ultimi diventano i primi e anche i primi imparano qualcosa che li rende più umani. Quindi vi dico: aiutateli, state loro vicini", ha raccomandato l’arcivescovo.

La vice sindaca Milena Zanna l ha spiegato come: "Con fondi del Pnrr stiamo cercando di allestire alloggi per la prima emergenza, ma questa è ben di più, perchè qui si dà una casa, che è un luogo di comunità, un modo di vivere insieme nella relazione, nell’amicizia. E l’amministrazione comunale deve ringraziare e operare con il volontariato, l’associazionismo, grazie al quale si realizzano interventi come questo".

Roberta Brasa ha sottolineato come l’inizio di questo progetto sia avvenuto l’8 dicembre di due anni fa: "E’ un dono che ci ha fatto la Madonna: le rose son fiorite. E’ un posto accogliente dove queste persone possono iniziare un percorso di reinserimento", ha detto di fronte ad un centinaio di persone che hanno affollato il piazzale. Don Eugenio Guzzinati è stato presentato da Zuppi come un ‘prete-recordman’ per via delle sette parrocchie e delle dieci chiese di cui ha cura: "Questa casa era sottoutilizzata e con l’aiuto della Chiesa di Bologna siamo riusciti a metterla a disposizione dei fratelli e delle sorelle che sono nel bisogno".

Gabriele Mignardi