Una casa per Camilla Sfrattata per il cane, ora ha tante offerte "Bologna ha risposto"

di Paolo

Rosato

"Amo questa città e sapevo che in qualche modo la risposta dei bolognesi sarebbe arrivata". Travolta dalle telefonate e dalle manifestazioni d’affetto, la vita di Camilla Di Pace è cambiata da due giorni. A scatenare il tornado è stata la sua denuncia sociale, sulle pagine di QN-Il Resto del Carlino, sulle diverse porte in faccia che ha recentissimamente subito per un solo motivo: i proprietari di casa non vogliono il suo cane guida. Camilla è cieca e deve quindi abbandonare il suo appartamento di via Santo Stefano entro l’estate. In più, altri proprietari hanno accampato la stessa giustificazione, un cane guida per non vedenti non è gradito. Dopo l’urlo, a Camilla sono arrivate diverse offerte di un alloggio (e c’è già un affare quasi fatto), oltre che la telefonata del ministro per le Disabilità, la leghista Alessandra Locatelli. "Ho ricevuto una chiamata della ministra per le Pari Opportunità e Disabilità, Alessandra Locatelli, per esprimermi solidarietà".

Cosa le ha detto?

"Mi ha invitata con la mia cagnolina, quando poi l’avrò, ad andarla a trovare".

La gara di solidarietà va avanti da venerdì, in tanti si sono proposti per offrirle una sistemazione in città. Ci sono novità?

"Solo cose belle, sono contenta di tutto l’affetto ricevuto, una solidarietà incredibile, Bologna ha risposto presente. Mi hanno chiamato alcune persone".

C’è una soluzione che la convince più di altre?

"Sono stati tutti molto gentili e vaglio diverse strade, tutte valide. Ci sarebbe un appartamento che mi è stato offerto dalla signora Stefania Cannavale, in via Salvini, appena scesi dal ponte di via San Donato, che sarebbe una buona soluzione. Costerebbe 590 euro. Ma vediamo, non ho ancora deciso".

Bologna è ancora in bilico?

"Come ho detto, sto ancora riflettendo se rimanere a Bologna o se spostarmi a Padova, dove vorrei riprendere un percorso universitario per formarmi come assistente sociale. Questa sarebbe una scelta, è bene sottolinearlo, che farei a prescindere da quello che mi è accaduto. Devo decidere se chiudere il capitolo Bologna o se andare avanti".

L’ha chiamata la padrona di casa del divieto al cane?

"No, mi hanno però chiamato i ragazzi che gestiscono il mio appartamento, assicurandomi che sono a mia disposizione fino alla fine di questo contratto, sono stati gentili. Resta l’ondata di solidarietà che è stata davvero imponente, non la dimenticherò".

E’ arrivata poi anche la telefonata di Palazzo d’Accursio?

"Mi ha chiamata la vicesindaca Emily Clancy che è stata davvero carinissima, mi ha offerto tutta una serie di aiuti e anche un supporto legale. Ringrazio il Comune, ho spiegato alla vicesindaca che non era assolutamente mia intenzione dare una brutta immagine di Bologna, anzi, e lei mi ha detto che ha capito subito che quella non fosse la mia intenzione. In generale voglio chiuderla qui, la generosità di Bologna e dei bolognesi ancora una volta ha vinto sulla negligenza, questa cosa sono certa che capiterà anche altrove. Ma sono contenta di tutto quest’affetto, indipendentemente da ciò che deciderò".