Una ’casa’ per i resti del 2 agosto "Il Polo della Memoria, sede ideale"

Piace al Comune la proposta lanciata ieri sul Resto del Carlino dal presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi: un’esposizione dei resti della stazione che giacciono da 43 anni abbandonati in mezzo ai Prati di Caprara. E che il nostro reportage ha ora riportato alla luce, dopo la precedente analisi dell’esplosivista Danilo Coppe incaricato in merito dalla Corte d’assise che nel 2018 stava giudicando in primo grado Gilberto Cavallini.

Assessore Raffaele Laudani, il presidente Bolognesi ha ipotizzato di esporre quelle macerie dimenticate, per non disperdere la memoria della strage e delle sue 85 vittime. Che ne pensa?

"Uno degli obiettivi di questo mandato – risponde l’assessore con deleghe al patrimonio e al progetto ’Città della conoscenza e memoria democratica’ –, è la realizzazione del Polo della Memoria democratica (il museo che sorgerà all’interno della stazione Centrale, ndr): un contesto in cui era già fisiologico che il ricordo della strage del 2 agosto 1980 avesse un ruolo fondamentale. Ecco, una volta analizzati e valutati i reperti ai Prati di Caprara, quello potrebbe essere il posto giusto per esporli e valorizzarli".

Che tipo di valutazioni avete in mente?

"Vedremo nei prossimi giorni, ma naturalmente tutto sarà fatto di concerto con l’Associazione dei familiari delle vittime, con cui il rapporto è ottimo e costante, e che già era un punto focale del progetto del Polo della Memoria".

Bolognesi aveva suggerito una sorta di museo itinerante, da affiancare a una mostra permanente proprio alla stazione e in punti simbolici della città. Si potrebbe fare?

"Approfondiremo le modalità di esposizione. D’altro canto, il Polo della Memoria non è un progetto di storia locale, ma di respiro europeo, con una vocazione che supera i confini nazionali. Tant’è che sarà finanziato dai fondi Pnrr. Dunque, la sua natura non è certo in contraddizione con questa ipotesi. Sarà anche un polo ’diffuso’, in grado di mettere in relazione luoghi e spazi della memoria democratica in città. Obiettivo che mi pare proprio in linea con gli auspici del presidente dell’Associazione".

Un confronto è già in corso?

"Siamo sempre in contatto con i familiari delle vittime del 2 agosto, a breve faremo i primi passi per vagliare assieme questa nuova idea".

Federica Orlandi