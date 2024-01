Una censura non da Catone, ma da ’catinella’

Dietro i sorrisi di certuni vedi il ringhio. Ed è così che la cosiddetta sinistra bolo-frou-frou, tutta diritti e arcobaleni, forse nervosa per piccoli problemini in città tipo crollo della torre e traffico letale, muta il sorrisetto in ringhio appena qualcuno disturba troppo. Fino a cacciare dalla maggioranza che governa la città i Verdi impersonificati dal fantasioso e coriaceo Davide Celli, figlio di noto poeta ed entomologo. A volte i Davide disturbano i Golia. E così sono saltati i nervi a uno dei Napoeloni in pectore che vogliono cambiare l’Italia dalla Bologna ’magnifica e progressiva’ (ne avrebbero riso Leopardi e Pasolini, ma a Bologna Pasolini lo espongono non lo leggono).