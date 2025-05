Una città che non sa più mettere ’paletti’

Gli interrogativi di un cittadino nato e vissuto a Bologna. Perché i contenitori della spazzatura sono sempre tutti rotti o sporchi? Perché il cassonetto della differenziata ha uno sportellino minuscolo mentre quello dell’umido ne ha uno grande e tutto aperto che emana un odore fastidioso? Perché quando piove si allagano tutte le strade quando sarebbe sufficiente aprire le feritoie ai lati dei marciapiedi? Perché gli automobilisti vengono contravvenuti, con tutti i mezzi possibili mentre, ciclisti e pedoni monopattini e bici elettriche non vengono mai multati? Perché dobbiamo essere in mano alla delinquenza? Un elogio alle forze dell’ordine. Perché lasciamo impuniti quei genitori che vanno a picchiare il professore perché ha dato una nota al figlio? Un contadino mi ha detto "se tu pianti un albero e vuoi che cresca bello dritto devi mettere un paletto fino alla maggiore età poi cresce da solo". Noi non abbiamo saputo mettere paletti.

P.Paolo Lepri