Una città da romanzo. Brizzi e Avallone: "Bologna è perfetta"

"Provateci voi a crescere in una città perfetta". Ce lo chiede e se lo chiede Enrico Brizzi, scrittore che come pochi hanno raccontato il cuore dei ragazzi e Bologna. E non solo quella in cui sbocciava l’amore adolescenziale di Jack Frusciante è uscito dal gruppo che nel 1994 parlava a un’intera generazione con un linguaggio nuovo. Ma anche quella di Due, il seguito di pochi mesi fa in cui ha rifermato il tempo agli anni Novanta. Un decennio che Brizzi raccontò anche fra le pagine de La vita quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco e, poi, ai tempi del Silvio. E anche in Dio salvi Bologna, in un abum con Yu Guerra che ieri ha riproposto solo voce. Chi segue i suoi concerti per l’Italia è abituato a sentirla in musica, in mezzo a ragazzi che nel frattempo portano sulle spalle figlie di nome Adelaide, come si vedeva nell’ultimo tour per i trent’anni del romanzo cult. "Se devo pensare a un aggettivo per Bologna – dice – penso alle parole sull’Emilia di Giovannino Guareschi (ne ha seguito le orme in bicicletta, ndr): la nostra è una fettaccia di terra in cui si respira un’aria speciale, che va bene per i vivi e per i morti". Il legame fra Brizzi, con al collo la sciarpa rossoblù, e la città detona anche al Dall’Ara nella curva per cui ha realizzato un inno A sån bulgnais: "È emozionante scrivere in dialetto – rimarca in dialogo con il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini –, senza dimenticare Pier Vittorio Tondelli. "Un romanziere scandaloso, ma scrisse reportage sul vostro giornale – nota –. Da bambino capivi che eri un cinno (bambino) quasi grande quando la nonna ti mandava a comprare il Resto del Carlino, che è davvero la casa di tutti". E allora "provateci voi a crescere in una città perfetta – continua la "canzone d’amore –. Basket City, Rock City. Fra i filosofi in Mercedes, i punk fuori dal Disco d’Oro, i volontari alle mense dei poveri, gli spritz a 15 euro. E con 10mila ragazze nuove che arrivano ogni anno in città per studiare".

Una di quelle studentesse fuori sede, arrivata in città con la sua valigia carica di sogni era Silvia Avallone. Veniva dalla provincia toscana, Silvia, quel mondo che poi raccontò nel romanzo d’esordio, dirompente, Acciaio. Era il 2010, ma la scrittrice a Bologna era approdata nel 2003, in una città "in cui non ci sono pregiudizi, ma oppurtunità– spiega sul palco con la direttrice Agnese Pini –. Ringrazio Bologna che mi ha accolta, mi ha fatto studiare, qui ho realizzato tutti i miei sogni". E dove ha ambientato alcuni romanzi, da Dove è la vita perfetta al potente Cuore Nero in cui il Pratello diventa un carcere minorile femminile (in realtà è solo maschile). Temi attualissimi si agitano fra la pagine di cui legge uno stralcio. La pratagonista, Emilia, diciasettenne detenuta che disegna lo skyline cittadino di San Luca da dietro le sbarre, per la prima volta intravede un futuro per sé, a partire dallo studio.

"È fondamentale leggere – rivendica Avallone –, leggere una poesia di Pascoli in un carcere significa vedere occhi che cambiano. Noi siamo il nostro linguaggio e se noi lo cambiamo e lo tramutiamo in un linguaggio di libertà, allora tutto può cambiare. E dunque la scuola è fondamentale: i libri ti fanno uscire dal tuo orticello e questo ci fa diventare cittadini più solidali". Un ultimo omaggio. "Per una società che dà tanto si può avere solo gratitudine e il Carlino, con la cura che ha nel raccontare le persone e luoghi, fa parte di tutto questo –. Ho scelto Bologna perché era la città della libertà, se volevi ’disobbedire’ dovevi venire qui. Negli studentati, fra i ragazzi, ho conosciuto l’italia. E ci siamo presi il futuro".