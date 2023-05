Una città in marcia StraBologna alle porte La corsa di solidarietà non scorda l’ambiente

di Giacomo Guizzardi

Manca sempre meno: tra neanche dieci giorni Bologna si infilerà idealmente le scarpe da ginnastica, indosserà il pettorale di gara e si preparerà per accogliere tra le vie del centro la 42esima edizione della StraBologna, la camminata ludico motoria non competitiva, organizzata da Uisp, che da oltre 40 anni colora il centro storico della città, unendo sport, condivisione, inclusione e benessere fisico. Se lo scorso anno i partecipanti furono più di ventiduemila, quest’anno, a poco più di una settimana dall’atteso via dell’evento, previsto per le 10,30 di domenica 21 maggio, in via Rizzoli, i numeri raccontano di oltre quindicimila partecipanti, con la possibilità e la speranza che crescano nei prossimi giorni, anche in base alle indicazioni meteorologiche.

Le iscrizioni potranno avvenire online oppure fisicamente nei punti di iscrizione presenti in città o, in alternativa, nelle giornate del 19, 20 e 21 maggio, direttamente in Piazza Maggiore. "Un appuntamento tradizionale, importante, e che come Comune cerchiamo di valorizzare – ha spiegato Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del comune di Bologna, in sede di presentazione dell’evento, ieri in Sala Anziani all’interno di Palazzo D’Accursio –. Si tratta di una di quelle giornate che permettono di fare conoscere la città. La città si è preparata e si sta preparando per un altro grande evento, partecipato. Sono convinta che la cittadinanza si stia abituando non solo a sopportare, ma anche ad apprezzare queste manifestazioni".

Tre i percorsi disponibili: quello mini, da 3,5 chilometri, rivolto principalmente ai camminatori; quello medio, da 6 chilometri; infine quello maxi, che ha una lunghezza di dieci chilometri. Per quel che riguarda la mobilità, l’assessora Li Calzi assicura: "La StraBologna, rispetto ad altri eventi, ha un impatto minore in termini di viabilità, rimane prevalentemente in zone del centro storico". Oltre alle chiusure stradali, va sottolineato che anche gli autobus subiranno deviazioni, ma che tutti gli iscritti alla StraBologna potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi Tper fino alle 14 semplicemente esibendo il pettorale di gara, che nel pomeriggio servirà loro per usufruire di un ingresso gratuito nelle piscine Sogese.

Presenti, alla presentazione di ieri, anche Mattia Santori, consigliere comunale con delega ai Grandi eventi sportivi, Paola Paltretti, presidentessa Uisp Bologna e, tra gli altri, Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento sanità pubblica dell’Ausl. Nella giornata di sabato 20 maggio, Piazza Maggiore si riempirà poi di bambine e bambini: dopo le quattro giornate di sport all’Arcoveggio, infatti, ci sarà la finale di velocità con fotocellule davanti alla Basilica di San Petronio, dove saranno protagonisti i bambini più veloci delle classi che hanno partecipato all’iniziativa.

Tra le novità più interessanti dell’evento, lo StraPlogging: si tratta di un percorso di squadra, che ha lo scopo di unire l’attività motoria con la cura e l’attenzione per la città. Il plogging, infatti, altro non è che l’attività di raccogliere rifiuti mentre si fa jogging o attività fisica. Gli interessati potranno iscriversi al sito come StraPlogger e al momento del ritiro del materiale saranno fornite loro pinzette e materiali per la raccolta. Aspetto evidenziato dalla stessa Paltretti: "Diventa importante non impattare sulla città: per questo crediamo fortemente nel rispetto dell’ambiente e nell’attenzione verso questo tema". Da sottolineare come il ricavato dell’evento, raccolto da Uisp, confluirà nel fondo Oplà!, che permetterà a bambine e bambini con disabilità di accedere alla pratica sportiva: aperta a tutti, democratica nel senso più genuino del termine, la StraBologna si appresta ancora una volta a regalare una domenica di divertimento, di inclusione e di spensieratezza, con un nobile obiettivo da esaudire.