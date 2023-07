Una città senza tempo Martone racconta Napoli

La lunga vita dei film deve dire grazie all’estate. Il tema è ormai molto interessante e importante, che questa sera in particolare riguarda Mario Martone e il suo ’Qui rido io’ del 2021. Il film dedicato a Eduardo Scarpetta viene proiettato alla presenza del regista, questa sera alle 20,45 in piazza Maggiore, nell’ambito del cartellone di Sotto le stelle del cinema. E tra l’altro, anche l’ultimo lavoro di Martone, il documentario dedicato a Troisi, ’Laggiù qualcuno mi ama’, sarà nel cartellone dell’Arena Puccini il 28 agosto. Insomma, una bella vita all’aperto per il cinema italiano, che nel momento della pandemia ha temuto di essere relegato per sempre alle piattaforme digitali. Il maestro napoletano, reduce dal Giffoni 53, è il grande raconteur della cultura partenopea che ha affrontato anche in ’Nostalgia’ del 2022 una storia in cui c’è Napoli, e di una Napoli immobile, impermeabile agli eventi, parla ’Qui rido io’. "Eduardo Scarpetta è stato un autore geniale – racconta il regista – che a un certo punto è stato punito dalla propria ambizione, come accadeva agli eroi della mitologia greca. La causa che gli intenta Gabriele D’Annunzio (per la parodia di ’La figlia di Iorio’ ndr) arriva al culmine della sua fama e dà il via alla sua discesa. In realtà lui non si ritirò, ma quella fu una crepa che non si richiuse mai. E oggi, il suo nome è ancora ricordato. Mentre chi all’epoca lo tradì, i suoi giovani collaboratori, sono dimenticati". Ma come nasce il film? "Siamo partiti dalla sua autobiografia – spiega – abbiamo consultato tutto il materiale disponibile su di lui, gli articoli e gli atti giudiziari. Per poi creare un romanzo per immagini. È un film sulla paternità negata dal padre stesso. Quella raccontata attraverso gli occhi di Peppino De Filippo bambino. Che diventerà un grande attore, ma quel padre che lo costringeva a chiamarlo ’zio’ e lo mandò a vivere lontano in campagna, non lo perdonerà mai. Fino alla fine, quando gli chiesero che padre era stato Scarpetta, rispose: ’È stato un grande attore’".

Un segreto anche il regista napoletano tre David di Donatello e tre Nastri d’Argento, più diciotto nomination per entrambi, pare averlo e lo ha svelato proprio al festival di Giffoni qualche giorno fa: "Se riesci a restare bambino – ha detto- continuerai a fare questo lavoro, a restarci dentro felice al di là della carriera e dei guadagni". E’ anche da ricordare che non ha fatto scuole di teatro o cinema, come spesso ripete, ma è un grande autodidatta.

Benedetta Cucci