Una coccarda tricolore per le vittime della mafia

Una coccarda tricolore nelle strade intitolate alle vittime delle mafie: è l’iniziative che il Comune di San Lazzaro ha previsto per la 30esima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie venerdì 21 marzo. Si inizia oggi alle 21 in Mediateca (via Caselle 22), con la proiezione del film Fortapàsc di Marco Risi (2009), che racconta gli ultimi mesi di vita del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985. Giovedì 20 marzo nelle mense scolastiche di San Lazzaro verrà servito un menù speciale che avrà come piatto principale la pasta prodotta dalle terre sottratte alla criminalità organizzata. Venerdì 21 marzo nelle strade intitolate a vittime di mafia verranno affisse coccarde tricolori. Mercoledì 26 marzo, in Mediateca la presentazione del libro ’Le madrine di ‘ndrangheta’ di Federica Iandolo alle 18.