Una collezione esclusiva. Cinque gadget imperdibili. I regali perfetti per Natale

Una collezione esclusiva di gadget a tinte rossoblù per celebrare un anno indimenticabile. Borraccia termica, t-shirt, sciarpa, tazza e telo da bagno. Così il Resto del Carlino omaggia la stagione magnifica della nostra squadra e l’entusiasmo di un’intera città con cinque gadget da collezione, illustrati da Davide Bonazzi, artista bolognese di fama internazionale. Una serie di oggetti che uniscono arte, passione sportiva e orgoglio cittadino, pensati per tutti coloro che hanno vissuto – e vogliono ricordare – un anno storico per il calcio e per Bologna.

La collezione, realizzata in edizione limitata e disponibile sullo store ufficiale di Quotidiano Nazionale – store.quotidiano.net/gadget –, comprende una t-shirt illustrata, realizzata in cotone organico certificato e disponibile nelle taglie dalla S alla XXL, al costo 12 euro. Poi, una tazza celebrativa, sempre al costo di 12 euro. La sciarpa invece, di dimensione 130x19 centimetri, è al costo di 15 euro. La borraccia termica, da 750 millilitri e che mantiene le bevande fredde o calde, è al costo di 18 euro, mentre il telo da bagno, in spugna di cotone di dimensioni 170x140 centimetri, costa 25 euro.

Ogni pezzo è realizzato in quantità limitata, per diventare un vero e proprio oggetto da collezione: un modo per portare con sé la memoria di un anno speciale e la passione di sempre. La collezione è un regalo perfetto per il Natale, per chi ama il calcio, la città e le storie che restano nel tempo. È possibile ricevere i gadget a casa con un costo di spedizione di 6,90 euro oltre al prezzo del prodotto. Oppure, dopo aver effettuato l’ordine online, selezionare la modalità di ritiro direttamente alla sede de il Resto del Carlino in via Mattei 106. Per ulteriori informazioni scrivere a marketing@ilrestodelcarlino.it.