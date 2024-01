Una coltellata al cuore. Così è stato ucciso Beluzzi

Una serie di coltellate, di cui una dritta al cuore, inferte con inaudita violenza. Sono i primi risultati dell’autopsia svolta nei giorni scorsi sul corpo del cinquantaquattrenne Andrea Beluzzi, trovato morto il 31 dicembre scorso nell’abitazione di via Carbonara a San Giovanni in Persiceto. Coltellate che sarebbero state inferte dal suo coinquilino, Francesco Ferioli, veterinario 48enne originario di Cento nel Ferrarese, che ora deve rispondere di omicidio volontario e per il quale la gip Maria Cristina Sarli ha convalidato il fermo e confermato il carcare. Il corpo senza vita del cinquantaquattrenne è stato trovato il giorno di San Silvestro, intorno alle 14, dai sanitari del 118: Beluzzi era a terra accanto al suo letto, con i segni di diverse coltellate al petto, almeno tre, anche se non è ancora chiaro il numero effettivo di colpi inferti sul torace della vittima. Interrogato dai carabinieri e dal pm titolare del fascicolo, Flavio Lazzarini, nella notte di Capodanno come persona informata sui fatti, Ferioli in evidente stato di choc aveva cercato almeno in parte di ricostruire quanto accaduto, riferendo che la tragedia era scaturita da un suo tentativo di difendersi da quelle che avrebbe definito ‘avances’ da parte del coinquilino. Su questo punto saranno fondamentali i prossimi risultati dell’autopsia che dovranno chiarire – oltre all’effettivo orario del decesso, fissato in un primo esame del medico legale all’incirca durante la notte tra il 30 e il 31 – se sul corpo della vittima ci siano o meno segni di aggressione o violenza riconducibili a una colluttazione avvenuta prima della tragedia.

Quella tra i due uomini, che dallo scorso 4 novembre condividevano l’appartamento nell’ambito di un progetto di coabitazione solidale dei servizi sociali del Comune pensato per permettere a persone in difficoltà economica di dividere spese e incombenze quotidiane, era stata fin dall’inizio una convivenza caratterizzata da screzi e piccole liti. Liti che, stando a quanto affermato da Ferioli, sarebbero nate appunto anche da queste attenzioni indesiderate. Fino a domenica scorsa, quando Ferioli ha afferrato un coltello "trovato in bagno" e si sarebbe "difeso" da un’aggressione a sfondo sessuale. L’arma del delitto non è stata ancora trovata, anche se i coltelli nella casa sono stati sequestrati per capire se uno di essi possa essere stato ripulito dal sangue. Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida, Ferioli, che è assistito dall’avvocato Benedetto Bevilacqua, potrebbe chiedere di essere risentito nei prossimi giorni.