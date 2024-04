Una commedia del comitato autismo, al teatro Betti va in scena ’Allora sei tu’

Dopo la celebrazione, la settimana scorsa, della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha visto Casalecchio illuminarsi virtualmente di blu, l’impegno della comunità della cittadina sul Reno su questo tema di stretta attualità continua sabato prossimo con lo spettacolo ‘Allora sei tu’ in scena sul palco del teatro comunale Laura Betti. Una commedia coinvolgente scritta da Francesca Calderara e Davide Reali che vede protagonisti Valentina Laurentia Bellezza, Giorgia Amelia Ferrari e Davide Reali.

"Con questo spettacolo intendiamo dare un contributo alla conoscenza di una patologia in continua diffusione, che richiede cura, assistenza, ma anche consapevolezza da parte di tutti -spiega la presidente del Comitato autismo 365, Francesca Dalmonte- Ringraziamo gli autori e gli attori per l’impegno messo in questa iniziativa il cui ricavato va integralmente alle attività e dei laboratori di Comitato Autismo 365". Info e prenotazioni: Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/allora-sei-tu/231652?culture=it-it. Info e contatti comitato@autismo365.it oppure: info@davidereali.com