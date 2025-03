Una commedia per beneficenza

Il 4 aprile andrà in scena, alle 20.45, nella sala parrocchiale Teatro della Fiducia, in piazza Grigoris Lambrakis, la commedia ’Allora sei tu’, scritta da Francesca Calderara e Davide Reali. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione ’Comitato Autismo 365’, da sempre in prima linea per la tutela dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Sul palco Valentina Laurentia Bellezza, Giorgia Amalia Ferrari e Davide Reali, con la regia di Calderara. Info e prenotazioni su

www.vivaticket.com