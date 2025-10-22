Una commissione per i monumenti ’rosa’

Quante donne vivono nei nostri monumenti? Poche, pochissime. Qual è la nostra idea di monumento? Chi lo dovrebbe commissionare? La memoria scolpita nello spazio pubblico racconta comunque ancora un mondo quasi interamente declinato al maschile. Da questa constatazione nasce ’Monumenti Improbabili / Unlikely Monuments. Public Art Commissions’, il nuovo progetto di arte pubblica ideato dall’artista e fotografa Sonia Lenzi, promosso da Period Think Tank APS con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – Settore Cultura.

Attraverso la creazione di una commissione civica, le cittadine e i cittadini di San Lazzaro (nella foto la sindaca Marilena Pillati) saranno chiamati a individuare figure femminili della storia locale o internazionale che meritano di essere rappresentate e celebrate in città, aprendo una riflessione condivisa sul monumento come strumento di memoria, riconoscimento e rappresentazione collettiva. Il percorso, che si svilupperà tra incontri, momenti di confronto e attività di ricerca, vuole portare alla luce il ruolo delle donne nella costruzione della società e nel progresso culturale, scientifico e politico, restituendo dignità e visibilità a storie troppo spesso trascurate.

Il progetto sarà presentato mercoledì 29 ottobre alle 18 in Mediateca all’interno di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Interverranno Marina Malpensa, assessora al Welfare, politiche abitative, di genere, sociali e del benessere, contrasto alle disuguaglianze; Sonia Lenzi, ideatrice del progetto; Valentina Bazzarin, co-fondatrice di Period Think Tank APS; Pierluigi Molteni, architetto e componente della commissione consultiva per l’arte nello spazio pubblico del Comune di Bologna ed Elda Guerra, storica delle donne e dei femminismi. Il primo incontro della commissione cittadina si terrà venerdì 7 novembre alle 18, sempre in Mediateca. Gli esiti del percorso partecipativo confluiranno in una pubblicazione finale, che sarà presentata al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna entro settembre 2026, come restituzione del processo e delle riflessioni emerse. "Questo progetto ci invita a guardare con occhi nuovi i luoghi che abitiamo e a chiederci chi vi sia rappresentato e chi no – afferma Marina Malpensa –. È un’occasione per fare memoria in modo inclusivo, riconoscendo il valore e l’eredità delle donne che hanno contribuito alla nostra storia collettiva. Restituire loro spazio e visibilità significa costruire una città più giusta, consapevole e capace di rappresentare tutte e tutti".