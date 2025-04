Una comunità compatta: "Abbiamo cercato di aiutare. Laggiù si respirava dolore"

e Nicoletta Tempera

"La mattina dopo che è successo tutto, sono venuta qui al bar prestissimo, ho cotto tutte le brioche che avevo e le ho portate alla centrale. Le ho lasciate lì e sono venuta via subito. Si respirava un’aria tesa, pesante". Erica Tovoli gestisce da nove anni il bar di Camugnano, che si affaccia sulla piazzetta del paese, pieno di gente nel giorno del mercato. È impegnata a servire i clienti affezionati, ma le bastano poche parole per restituire lo strazio di quei momenti, quando il 9 aprile dell’anno scorso esplose la centrale elettrica spezzando sette vite. In quei giorni in cui il tempo si è fermato, in tutta la zona del lago di Suviana, la comunità si è attivata all’istante per portare da mangiare, beni, conforto, vicinanza a chi stava affrontando la tragedia più dolorosa.

"Noi siamo fatti così, da queste parti – dice –, c’è stato un moto di solidarietà immediato. Quel giorno, abbiamo iniziato a sentire gli elicotteri, ho chiamato il sindaco per sapere se aveva bisogno che accendessi il forno, potevo preparare delle pizze. I primi due giorni in particolare ricordo che sono stati veramente drammatici".

Una manciata di chilometri più giù, proprio a due passi dalla centrale di Bargi, c’è il ristorante La Spiaggetta. Questo periodo dell’anno scorso divenne ’la base’ dei soccorritori: "Dalla calma di una giornata come questa – si guarda attorno e indica il lago con un gesto, il titolare Simone Cappi – sono arrivate qui 400 persone. È stato un momento tristissimo. Quei lavoratori li conoscevamo tutti, venivano sempre a mangiare qui, parlavano poco. ’Tre o quattro giorni e abbiamo finito il lavoro’, avevano detto subito prima dell’esplosione". Dalla Spiaggetta, non si è sentito lo scoppio: "C’erano tre ragazzi che facevano surf che hanno visto una zaffata. Poi fumo e fiamme, ma non si è sentito il rumore". Immagini e sensazioni indeledibili per chi era in prima linea.

"È qualcosa che non potremo mai dimenticare, nessuno di noi. Impossibile prevedere che sarebbe successa una cosa simile. Siamo sconvolti, ancora oggi non passa".

Dopo, ci è voluto un mese e mezzo per tornare alla ’normalità’, se così si può dire: "Hanno svolto analisi periodiche per verificare l’eventuale inquinamento dell’aria e dell’acqua, ma per fortuna i valori sono a posto". Per quanto riguarda i lavori sulla centrale, "avevano detto che avrebbero potuto finire entro la fine del 2024, e invece nulla. A quanto pare, si andrà molto più lunghi del previsto". Ancora devono essere svuotati i piani inferiori, mentre le indagini della Procura di Bologna sono ancora in corso.