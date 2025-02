"Una comunità fuori controllo"

"La situazione al Centro di accoglienza per minori non accompagnati di Villa Angeli è ormai fuori controllo. Gli ultimi episodi emersi durante un blitz dei carabinieri sono fonte di grande preoccupazione in una struttura che dovrebbe educare i giovani alla legalità, ma che si è trasformata in un luogo di pericolo e degrado". Lo sostiene Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, che definisce "inaccettabile che un centro destinato ad offrire accoglienza e integrazione finisca per diventare una base per attività illecite e comportamenti violenti che preoccupano l’intera comunità" e che chiede un intervento urgente e annuncia iniziative pubbliche dei consiglieri comunali del suo partito.