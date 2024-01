"Una coppia d’oro, amata da tutti. Io e lui sempre in curva al Dall’Ara"

Una coppia d’oro, amata dalla famiglia, dagli amici, dagli ex colleghi di lavoro, ma anche da tutti coloro che li incontravano in quartiere o nella parrocchia in largo Lercaro a Bologna. Era una vita d’amore quella di Pierluigi Pasqua e Guglielma ‘Mimma’ Ferro, i due coniugi 82enni morti, giovedì pomeriggio, mentre andavano nella loro casa di Quinzano di Loiano. Lui è stato bancario fino al 1999, lei ‘animatrice’ di dieta alla Weight Watchers, ma prima di tutto sono stati coniugi, genitori, nonni e suoceri amorevoli. Amanti della compagnia, del loro Appennino, e contraddistinti da una fede incrollabile: andavano sempre in parrocchia. La frequentavano assiduamente e partecipavano alla vita della zona.

"Mimma faceva amicizia con tutti i negozianti del quartiere, con chi incontrava, solare e amorevole – ricorda, in lacrime, il genero Daniele –. Erano due persone uniche, davvero, sempre unite. L’unica cosa a cui posso pensare in questo momento, oltre al dolore, è che nessuno dei due dovrà piangere l’altro: se ne sono andati insieme come hanno sempre vissuto la loro vita, fianco a fianco". Pierluigi aveva un carattere particolare e unico: sempre vispo, sorridente e amante dei numeri e delle ricorrenze. "È andato in pensione nel ‘99 – prosegue il genero –, e in banca ancora tutti lo ricordano con affetto e allegria perché era una di quelle presenze che illuminava ovunque andasse. Pierluigi era uno dei più grandi appassionati del Bologna calcio che io conosca. Non smetteva mai di ricordare a tutti, amante della numerologia com’era, di essere nato il 7 giugno, giorno in cui, nel 1964, la nostra squadra vinse lo scudetto, l’ultimo e ne avremmo voluto festeggiare un altro con lui".

La passione per il calcio Pasqua l’ha condivisa con amici e familiari e l’ha trasmessa anche ai nipoti. "Andavamo sempre allo stadio. Abbonati in curva e mio figlio è anche nella Vecchia Guardia – continua il genero –. A giugno scorso per il compleanno di Pierluigi gli abbiamo regalato una maglia del Bologna: bianca, con il numero 10 e il suo nome sopra. Era felice, felicissimo. Non posso pensare di non poter condividere più questi momenti con una persona come lui e ora non riesco neanche a pensarci".

L’ultimo saluto a Mimma e Pierluigi non ha ancora una data certa, anche se non dovrebbe essere prima di lunedì. Quel che è sicuro è che i due, nella giornata del funerale, saranno insieme, così come hanno vissuto, per il loro ultimo viaggio.

