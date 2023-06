"Una coppia unica Sono davvero affranto"

Renato Villalta, 68 anni, è amico di vecchia data della famiglia Prodi. Vicini di casa, lui e il professore si sono trovati spesso, fianco a fianco, in occasione di maratone o semplici camminate.

Villalta, un momento delicato.

"È scomparsa la moglie del Professore. Sono affranto, incredulo. Perché sono legato a entrambi. Ho visto Flavia la settimana scorsa. Non mi sembra vero che non ci sia più".

Lei e il professor Prodi.

"Siamo amici, vicini di casa. Ci si vedeva spesso".

Romano e Flavia.

"Una bella coppia, affiatata. Con loro era davvero piacevole chiacchierare, confrontarsi, discutere".

Difficile trovare le parole adatte per cercare di consolare un amico.

"Proprio così. Prevale un doppio sentimento. Da un lato l’incredulità. Dall’altra la tristezza pensando a quello che sta passando una persona casa qual è Romano".

L’ha già sentito?

"No. Lo farò in questi giorni. In momenti come questi il silenzio e la vicinanza, ancorché virtuale, sono fondamentali".

Tra di voi un feeling davvero speciale.

"Sono vicino a Romano e ai suoi figli. Lui e Flavia rappresentavano davvero una coppia modello. Perché si vedeva l’unione di fondo, la capacità di confrontarsi. Un piacere vederli. Cercherò di stargli vicino".

a. gal.