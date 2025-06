Una cordata di amici nell’azienda di Ansaloni

Tutti per Federico e Clelia Ansaloni di Sant’Agata. Una cordata di amici, coetanei dei due fratelli, si è messa volontariamente all’opera per aiutare i ragazzi nel lavoro dell’azienda agricola di vendita diretta in via Pedicello conosciuta in particolare per i pomodorini datterini. Ed è l’azienda agricola di Bruno Ansaloni di Sant’Agata, il 56enne imprenditore agricolo, deceduto il 1° giugno scorso a causa di un incidente stradale provocato da un pirata della strada a San Matteo della Decima, che aveva l’obbligo di dimora e invece era alla guida di un’automobile che non si era fermata a un controllo dei carabinieri.

I giovani, Federico 23 anni, e Clelia, 17 anni, ora sono rimasti soli nel portare avanti l’attività lavorativa visto che la loro mamma Stefania, anche lei coinvolta nell’incidente stradale, è ancora ricoverata nell’ospedale Maggiore di Bologna nel reparto di terapia semi-intensiva e a breve dovrà cambiare reparto; dunque resterà in ospedale ancora per un po’ di tempo. La bella iniziativa la segnala Luca Ziosi, imprenditore agricolo di Sant’Agata e amico di Bruno Ansaloni. "Una cordata di giovani, dai 22 ai 24 anni – dice Ziosi – sta aiutando Federico e Clelia. Un esempio di squisita solidarietà e maturità. Alcune ragazze hanno addirittura rimandato gli esami all’università per dare una mano nel concreto in questo periodo difficile anche psicologicamente, che stanno vivendo i due fratelli. Spesso questi ragazzi vanno ad aiutare i fratelli Ansaloni prima di recarsi al lavoro o quando rientrano dal lavoro. Giovani che aiutano in silenzio e che sono un esempio di luce abbagliante in un mondo dove impera solo l’egoismo a discapito dell’amicizia". "I veri eroi – continua Ziosi – solo quelli che tutti i giorni affrontano il lavoro e le difficoltà per mantenere ed educare una famiglia a portare a casa il pane. Sono quelli che con coraggio, continuano ostinatamente ma con dedizione a cercare di condurre una vita degna e sana negli ideali".

"Tutte le mattine – racconta Federico Ansaloni – degli amici mi aiutano nelle raccolte; mentre nel pomeriggio altri amici mi aiutano nella preparazione della vendita. Sono molto grato a questi ragazzi perché senza di loro non riuscirei a portare in vendita tutti i prodotti. Se fossi da solo una parte di prodotti verrebbe sprecata e buttata via. Per fortuna ci sono ancora dei giovani altruisti generosi, gentili e dei veri amici. E io e mia sorella siamo grati anche nei confronti di tutte quelle persone che quando vengono a comprare da noi ci lasciano pensieri e doni: come dolci, torte salate, vasetti di ragù. Grazie di cuore".

Pier Luigi Trombetta