Una corsa immersi nei colori. Festa in piazza per tutte le età

La ’Holi Splash Run’ sta per arrivare a Pianoro e con essa un’esplosione di colori. L’evento si svolgerà in Piazza dei Martiri a Pianoro, oggi pomeriggio, sabato 7 giugno, e promette un’esperienza indimenticabile all’insegna del divertimento e dell’energia. La giornata inizierà alle 16 con animazione, apertura delle iscrizioni e il ritiro dei kit per i partecipanti, che includono uno zaino personalizzato, una maglietta personalizzata, la pettorina e una bustina di colore.

La partenza della Holi Splash Run è prevista, poi due ore dopo, per le 18, quando i partecipanti si lanceranno in un percorso pieno di colori e spensieratezza. La ditta Fratelli Iaria s.r.l., ben radicata nel tessuto economico e sociale di Pianoro, ha deciso di sostenere attivamente la Holi Splash Run, riconoscendo l’importanza di un evento che promuove l’attività fisica, il divertimento all’aria aperta e la coesione sociale.

Questo evidenzia l’attenzione della ditta verso il benessere della comunità e il desiderio di rendere Pianoro un luogo sempre più vivace e ricco di opportunità per tutti. Un aspetto chiave della Holi Splash Run è l’attenzione all’ambiente: tutelare il nostro pianeta è fondamentale, e questo evento si impegna a farlo utilizzando colori ecosostenibili per un divertimento a impatto zero. Holi Splash Run è una corsa/camminata non competitiva, senza vincitori o tempi ufficiali.

Holi Splash Run si rivolge a partecipanti di tutte le età, a chi corre per la prima volta o ad atleti professionisti.

Ecco cosa ha comunicato l’organizzazione: "La Holi Splash Run non è solo corsa. Allestiremo un villaggio con maxi gonfiabili, animatori preparati per divertire i bambini, musica e attività per tutti, adulti e bambini. Durante la giornata di festa, distribuiremo ai nostri runner il race kit giusto in tempo per la partenza. I nostri disturbatori si posizioneranno nel percorso e inonderanno di colore i partecipanti per tutta la lunghezza del percorso. Ma non è finita qui. Al termine della corsa, i partecipanti verranno riempiti di colore non appena tornati nel villaggio di partenza, dove l’ultimo splash di colore darà inizio all’Holi Splash Party finale".

Zoe Pederzini