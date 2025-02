Una decisione unilaterale e intempestiva

I tempi, in politica, contano quasi quanto i contenuti. Ecco perché, dopo la netta contrarietà espressa su aumenti delle tariffe e ‘stretta’ alle ibride voluti dal Comune, ci sembra giusto dire che una manovra così impattante, che mette Bologna in cima lista delle città col trasporto pubblico e la sosta più cari d’Italia, è quanto meno intempestiva. Tutti sappiamo quale fase sta attraversando la città perché la viviamo ogni giorno come imprenditori, come cittadini, come lavoratori, come genitori e come studenti: i cantieri del Tram pesano quotidianamente sulle spalle della comunità. E il servizio di trasporto pubblico riversa puntualmente le sue difficoltà sui passeggeri.