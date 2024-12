Una Divina Commedia 2.0 per la chiusura del Mico Festival

La ’Divina Commedia’ ai tempi di Instagram. Ecco l’idea originale di Valentina Lo Surdo che dà vita alla proiezione del film-concerto ’Istante Dante’, stasera all’Oratorio di San Filippo Neri, ore 20.30. Per questo appuntamento conclusivo di ’Suonar guardando’ del festival Mico – Bologna Modern di Musica Insieme, che ha la regia di Duilio Meucci, Lo Surdo ha riunito i contributi di oltre 100 musicisti e compositori, con 100 video della durata di trentatré secondi, ciascuno dedicato a un canto della Divina Commedia di Dante. I protagonisti di questo film sono giovani talenti che iniziano la loro carriera, ma anche musicisti di fama internazionale, da Paolo Fresu (foto) a Mariangela Vacatello, da Enrico Dindo ad Alessandro Carbonare e Giovanni Sollima, che in alcuni casi hanno interpretato brani composti per l’occasione.

Il pianista Alessandro Marangoni, direttore artistico dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, si è occupato della creazione di un film musicale che restituisce nel tempo e nel linguaggio di oggi le terzine dantesche, scelte da un gruppo di dantisti del Collegio, coordinati da Paola Bottazzi. Ogni esibizione ha una durata di trentatré secondi, che corrisponde al numero di canti di ogni Cantica (Inferno, Purgatorio, Paradiso). In effetti, l’esibizione si struttura seguendo la stessa numerologia della ’Divina Commedia’, in cui i numeri 3 e 1 sono importanti.

Valentina Volpe Andreazza presenterà la proiezione, con gli interventi dal vivo del Coro dell’Almo Collegio Borromeo diretto da Marco Berrini e di alcuni dei protagonisti dei diversi video, come Roberto Molinelli, Fabrizio Festa e lo stesso Alessandro Marangoni.