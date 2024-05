Una domenica dedicata al vintage

Una giornata dedicata al riuso, al recupero, alla riparazione, al riciclo quella di domenica prossima al centro sociale Pertini di Zola dove dalla mattina alla sera si svolge il festival intitolato Mi rifiuto di sprecare. Iniziativa dell’associazione ZolArancio in collaborazione col centro sociale di via Raibolini dove alle 10 si apre il programma con Francesca Tonelli (la Fraternità) e Arianna De Biasi (Dress code) raccontano Il viaggio della mia maglietta. Alle 12 pranzo insieme (su prenotazione) con i partecipanti invitati a presentarsi con abiti vintage. Fino a sera banchi del baratto e laboratori di riparazione e monta-smonta di oggetti con l’impegno a dare nuova dignità alle cose usate. Alle 18 in programma la sfilata di abiti di Frasso Sabino e Nadiamovie. Alle 19 premiazione degli abiti vintage e per i bambini uno spazio di giochi e laboratori dentro e fuori gli spazi del centro sociale.