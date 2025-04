Una domenica tra musica e letture

Al Teatro Mazzacorati di via Toscana la settimana si chiude con altri due spettacoli. Oggi alle 17 la pianista Anastasia Fioravanti propone ’Notturni e Fantasie al pianoforte’. In programma gli 8 Nocturnes di Poulenc, la Suite Bergamasque di Debussy, i 3 Nocturnes Op.33 di Fauré e la Fantasia in fa diesis minore op.28 di Mendelssohn. Infine, alle 21, in occasione dell’anniversario della Liberazione, i lettori di Legg’io propongono una lettura sulle imprese eroiche di Dante Drusiani (Tempesta) e Vincenzo Toffano (Terremoto), giovanissimi partigiani della squadra 7° Gap nella Bologna del 1944, entrambi medaglia d’oro della Resistenza.

Tutti i concerti sono gratuiti con donazione facoltativa; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it.