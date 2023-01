Una dottoressa lascia l’incarico, ma ne arrivano altre due

Novità importanti per la salute pubblica del territorio di Calderara di Reno. Sono, infatti, stati confermati dall’Azienda Usl due nuovi medici che opereranno sul territorio comunale al servizio delle famiglie e dei cittadini e che andranno a sostituire l’attuale medico di base che va in pensione. A dare la notizia è il primo cittadino Giampiero Falzone tramite la propria pagina Facebook: "Ottima notizia per Calderara, relativa ai medici di medicina generale. Una notizia frutto del lavoro silente, dell’attenzione e della proficua collaborazione con il Distretto sanitario Pianura Ovest e Unità Operativa Cure Primarie che ringrazio. Abbiamo due nuovi medici titolari definitivi a Calderara di Reno. Si tratta della dottoressa Erika Miglionico e della dottoressa Francesca Maria Fortugno, cui dò il benvenuto e gli auguri di buon lavoro nella nostra comunità. Dal 30 gennaio, la dottoressa Mantovani, che ringrazio per il lavoro svolto, cesserà il suo incarico".

"A seguito della sua cessazione – spiega Falzone –, i suoi assistiti potranno scegliere, a partire dal 30 gennaio, tra le due nuove dottoresse, il loro medico a tempo indeterminato. Ciò, tramite i soliti canali ovvero fascicolo sanitario o di persona presso uno sportello Cup. A tale riguardo i pazienti interessati riceveranno apposita lettera da parte di Ausl dove saranno riportate tutte le modalità necessarie per questo procedimento. Successivamente, seguiranno ulteriori informazioni, anche e non solo in vista del pensionamento del dottor Pavignani, ma al momento attuale siamo rassicurati che la presenza dei medici nel nostro territorio è tale da poter garantire l’assistenza a tutti i cittadini".

z. p.