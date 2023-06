Una due giorni dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo

Sine Qua Con all’agriturismo La Palazzina di Ciagnano di Ozzano: una convention di giochi da tavolo e giochi di ruolo all’insegna del divertimento, della socializzazione e dell’immersione nella natura. L’evento, che si terrà sabato e domenica è organizzato da GioveDìGiochi, Simone Maurizzi (La Palazzina) e Lorenzo Cimmino (Ecolojoy), in collaborazione con i conduttori del podcast Dunwich Buyers Club e il Golem’s Lab di Bologna.

Durante la Sine Qua Con, gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a una vasta gamma di giochi da tavolo, dai classici intramontabili, ai prototipi ancora in fase di playtesting, fino alle ultime novità del settore. Sia i giocatori esperti che i neofiti troveranno giochi adatti alle loro preferenze e avranno l’opportunità di sfidare sé stessi e gli altri in un ambiente amichevole e inclusivo. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui rinomati designer di giochi come Michele Garbuggio (Cmon, Free League), Grumpy Bear (Indie Publishing) e Alberto Tronchi (Black Box Games, The World Anvil), che condivideranno la loro passione e la loro esperienza durante playtest e dimostrazioni. Sarà un’occasione unica per conoscere alcune delle menti più brillanti dell’industria nostrana dei giochi da tavolo e per scoprire le ultime tendenze e innovazioni.

"La Sine Qua Con è il punto di incontro ideale per coloro che desiderano vivere un’esperienza di gioco coinvolgente, connettersi con gli altri e immergersi nella bellezza della natura circostante–, hanno affermato Lorenzo Cimmino e Simone Maurizzi, gli organizzatori dell’evento. Siamo entusiasti di creare un ambiente accogliente e stimolante dove i partecipanti possono godere di giochi straordinari, cibo delizioso e momenti di convivialità".