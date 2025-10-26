Una Europa, i primi laureati dell’Alleanza

La cerimonia di proclamazione dei primi laureati e laureate del Bachelor of Arts in European Studies (BAES), la prima laurea triennale congiunta rilasciata da un’alleanza europea, si è svolta ieri all’Universidad Complutense de Madrid.

Nato nell’ambito di Una Europa, il BAES è frutto della collaborazione tra dieci università partner, tra cui l’Alma Mater. Il titolo è erogato congiuntamente da quattro atenei, Università di Bologna, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid e Jagiellonian University di Cracovia, con la partecipazione di Freie Universität Berlin, University College Dublin, University of Helsinki, University of Edinburgh, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e University of Zurich come università partner per la mobilità.

"Questo traguardo evidenzia il ruolo fondamentale delle alleanze nel panorama attuale dell’istruzione superiore – dichiara il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari – e ribadisce la volontà di Una Europa di incidere sugli scenari futuri dell’alta formazione accademica". Il BAES, risultato dello sforzo ingente di tutte le sedi coinvolte nell’integrare i propri sistemi educativi, è un percorso internazionale fortemente innovativo. Abbina prospettive accademiche, linguistiche e culturali di tutta Europa, con focus sulle caratteristiche e i valori fondamentali dell’Unione Europea, dei Paesi e delle società che la costituiscono e sul ruolo dell’Europa nel mondo. Il percorso formativo può essere svolto in due o tre sedi universitarie diverse, scegliendo tra gli atenei coinvolti. "La partecipazione a questo progetto conferma la vocazione internazionale dell’Alma Mater, prima in Italia per numero di studentesse e studenti internazionali, che rappresentano oltre il 10% degli iscritti, e prima in Europa per mobilità Erasmus+, sia in entrata sia in uscita", conclude Molari.