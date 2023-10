Una famiglia distrutta

1 Il delitto

Chiara Gualzetti aveva 15 anni quando la mattina del 27 giugno del 2021 era uscita di casa, per incontrare l’amico Andrea Iavarone, all’epoca dei fatti sedicenne. E lui, dopo averla convita a seguirla nel parco dell’abbazia di Monteveglio, l’aveva uccisa colpendola con coltellate e calci in faccia

2 L’assassino

Il ragazzo è stato subito individuato e fermato dai carabinieri ai quali, dopo aver tentato di nascondere la verità, ha detto di aver agito perché spinto da un demone. Al carcare minorile del Pratello, dove era detenuto, è stato immortalato in un selfie scattato da un altro ragazzo ristretto

3 Due anni e mezzo

Tanto è passato dal delitto e Iavarone è stato condannato alla massima pena, prevista in abbreviato, per i minorenni: 16 anni e 4 mesi. Intanto, pochi mesi fa, anche la mamma di Chiara, Giusi, a seguito di una grave malattia se ne è andata. Papà Vincenzo è rimasto solo, a convivere con un dolore che non è concepibile