Una ’felicissima’ strada. Le suggestioni di Felice Giani

E via del Borgo di San Pietro divenne per l’art week una ’felicissima’ strada. Da oggi, infatti, tre numeri civici della strada tra via Irnerio e via delle Moline, celebra un’ispirazione in arrivo dalla mostra ’Felicissimo Giani’ che dal 2 dicembre si può vedere a Palazzo Bentivoglio, al civico 1. Nei suggestivi spazi sotterranei (domani visite dalle 11 alle 18, giovedì e venerdì dalle 11 alle 21 e sabato dalle 11 alle 22) si ripercorre ancora in questi giorni con la curatela di Tommaso Pasquali il lavoro dell’artista, considerato un anticipatore del romanticismo francese e uno dei protagonisti principali del neoclassicismo italiano, attraverso un piccolo nucleo di lavori di Felice Giani appartenenti alla collezione permanente di Palazzo Bentivoglio. Al civico successivo (1/a) il ristorante e cocktail bar ’Le Stanze’ che dimora in una cappella riconvertita, diviene ’Felicissime stanze’ attraverso un allestimento di Davide Fabio Colaci, con un’operazione simile a quella di ’Discorivoluzione’ fatta al Pac di Milano lo scorso anno. Chiunque potrà fruire di questa trasformazione negli orari di apertura, per un’esperienza immersiva folgorante. Infine ecco garage Bentivoglio, un garage con vetrina al civico 3/a curato da Davide Trabucco, che da domani a domenica, dalle 10 alle 23, proporrà il lavoro di Agostino Iacurci. Palazzo Bentivoglio sarà poi protagonista degli incontri sotto il segno di Art City in Accademia il 3 febbraio alle 15: ’Palazzo Bentivoglio in Accademia’ sarà un dialogo tra Tommaso Pasquali, Davide Trabucco e gli artisti Agostino Iacurci e Davide Fabio Colaci.

Benedetta Cucci