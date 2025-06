Una festa in cammino tra due paesi a cavallo del crinale tosco-emiliano

Due paesi divisi da un labile confine si uniscono per celebrare il cammino che li lega, all’insegna dell’amicizia e dell’amore per la montagna. Con un programma fatto di escursioni e incontri, musica e opere d’arte si celebra sabato e domenica la settima edizione della Festa della Via della Lana e della Seta, l’evento a cavallo del crinale fra Montepiano, in provincia di Prato, e Castiglione dei Pepoli. L’appuntamento esalta i valori espressi dall’itinerario fra Bologna e Prato, ideato da Vito Paticchia e inaugurato nel 2018. Come di consueto, la festa è una grande occasione per passare un fine settimana al fresco in Appennino, potendo godere di un fitto cartellone spartito fra i due paesi sul confine tosco-emiliano. Quest’anno la festa si arricchisce con l’inaugurazione delle prime due opere del progetto ’Fare comunità, arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta’, la collaborazione tra i due centri d’arte Pecci e MAMbo che produrrà varie opere lungo il sentiero. Le prime due si trovano proprio a Montepiano e a Castiglione, realizzate rispettivamente da Chiara Camoni al Valico Crocetta e al rifugio dell’abetaia da Attila Faravelli ed Enrico Malatesta.

L’avvio ufficiale della festa avviene sempre con l’incontro nella piazza di Castiglione dei Pepoli tra i camminatori che arrivano da Prato e da Bologna e gli amministratori dei comuni della Via, previsto sabato alle 16: quest’anno inizierà srotolando per le vie del centro la più grande bandiera della Pace del mondo, di 500 metri, restaurata dopo 22 anni dal Circolo Arci I Risorti. Da segnalare, inoltre, l’evento che chiude la festa a Montepiano, ’Per un nuovo umanesimo delle montagne’: un incontro con Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, narratore appassionato della realtà dei piccoli paesi delle aree interne.

Sul versante emiliano la festa prende il via sabato mattina alle alle 10.45 con la passeggiata inaugurale guidata da Vito Paticchia e il concerto di Crinali al Lago di Santa Maria con Massimo Donno ’La spada e l’incanto’, riscrittura in canzone del Cantico delle Creature di San Francesco D’Assisi. La partenza è da Piazza Libertà, nel cuore di Castiglione. Dalle 15 apertura del mercato della Festa, apertura del Centro Cultura Paolo Guidotti con possibilità di visitare la mostra sul castiglionese Pino Nucci, partigiano e uomo di cultura, medico, pittore e artista. Alle 16 inaugurazione della festa con le autorità e la grande bandiera della Pace. Per informazioni sulla festa e per consultare il programma completo www.viadellalanaedellaseta.com/festa. Per le escursioni occorre prenotarsi sul sito.

Enrico Barbetti