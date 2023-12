Una festa per il ponte Da Vinci

Sasso Marconi si prepara a fare festa per la riapertura al transito, dopo tre anni di chiusura, del ponte Leonardo da Vinci. L’inaugurazione dell’opera, in programma per domattina alle 10, prevede interventi di esponenti del governo e delle amministrazioni locali, ma per ragioni di spazio e di organizzazione non consente la partecipazione della cittadinanza. Così il Comune ha organizzato un evento di piazza intitolato Bentornato Ponte, che si svolgerà sabato mattina a partire dalle 11 nella piazza Martiri della Liberazione. Con musica dal vivo a cura di Music Factory di Sasso, con un aperitivo offerto da Confcommercio Ascom , il saluto del sindaco Parmeggiani e gli interventi dell’assessore regionale Igor Taruffi e di altre autorità che condivideranno la soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo di consolidamento del ponte e di riapertura della circolazione stradale.