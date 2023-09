Una festa per le famiglie nel ricordo di Chiara

Ultimo giorno di Notti di stelle e Fantasylandia in Valsamoggia oggi dalle 10 nel parco Arcobaleno di Monteveglio dove con la regia della Pro Loco si svolge la giornata per bambini e famiglie che anticipa la riapertura delle scuole. Si inizia con l’iniziativa ecologica di Strade pulite che alle 10 avvia la raccolta di rifiuti lungo le strade e gli spazi pubblici. Poi fino a sera si succedono spettacoli per bambini . Nella taverna del parco ristoro e merende. Il ricavato destinato all’associazione L’Arco di Chiara.