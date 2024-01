Una fiaba di speranza per i bimbi ricoverati al Sant’Orsola

La società Proleven ha rinunciato alla classica festa di Natale aziendale in favore di un progetto destinato ai bambini con malformazioni genetiche ricoverati presso l’Ospedale Sant’Orsola. I dipendenti hanno scritto una fiaba e cucito i pupazzi protagonisti per donarli ai bambini che stanno trascorrendo le feste in ospedale anziché con i propri cari. "Siamo soliti organizzare un evento di fine anno dedicato ai membri del nostro team, un momento in cui distrarci dal lavoro e stare bene insieme, celebrando il Natale e l’anno nuovo" racconta Carolina Boarini, co-fondatrice di Proleven. "Quest’anno, abbiamo pensato di fare qualcosa in più: non solo passare un bel momento tutti insieme, ma farlo con uno scopo importante, quello di regalare un po’ di gioia e speranza a chi il periodo festivo non riesce a viverlo con la stessa spensieratezza di tutti noi" aggiunge Carolina. Per questo, il 21 dicembre l’azienda ha deciso di fermare ogni attività lavorativa: l’intero team aziendale ha collaborato per ideare una storia che trasmettesse ai bambini, ricoverati all’Ospedale Sant’Orsola in attesa di subire un intervento chirurgico, un messaggio di speranza e forza di fronte alle sfide che la vita pone. Ideata la storia, è poi giunto il momento di scriverla, realizzare le illustrazioni e cucire i pupazzi protagonisti. Tra questi Fos, un piccolo drago dall’aspetto spaventoso ma con un cuore buono, che scopre che tutti noi abbiamo un potere speciale e che dobbiamo solo trovare il coraggio di usarlo per vincere le sfide più difficili della vita.

"Desideriamo ringraziare l’associazione Amaci – aggiunge Carolina Boarini – che si occupa quotidianamente di supportare i bambini e le loro famiglie e che ci ha consentito di dare vita a questo splendido progetto, con il quale abbiamo voluto concludere il 2023 e iniziare il 2024 con coraggio e speranza".