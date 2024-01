Una figura per le gestione dei processi doganali

Fratelli Colò Srl ricerca un customs operations junior, cioè una figura per la gestione delle operazioni doganali richieste per l’importazione e per l’esportazione della merce via aerea per le spedizioni organizzate dall’ufficio di Livorno e per l’aeroporto stesso, compresa consulenza doganale import/export. L’offerta include la gestione di import/export per trasporti camionistici, generalmente destinate alle Fiere (Bologna e Milano).

Si richiede la conoscenza dell’inglese (B1) e dimestichezza con il pacchetto Office, così come il diploma di scuola superiore.

È un requisito preferenziale la conoscenza o l’esperienza nel mondo logistico-doganale.

Servono buone doti relazioni utili alla gestione dei rapporti con funzionari, clienti e fornitori.

Sono previste trasferte periodiche all’Interporto. L’annuncio di lavoro offre un contratto a tempo pieno non diviso in turnazioni.