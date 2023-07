Una fontana per ricordare il ciclista Romano Tarroni

A un anno di distanza dalla morte del molinellese doc Romano Tarroni l’amministrazione gli ha dedicato una fontana, inaugurata ieri sera. Romano morì l’estate scorsa in un incidente stradale mentre era a bordo della sua amatissima bicicletta, in sella alla quale tutti se lo ricorderanno sempre. A rendere nota l’intitolazione, con emozione e orgoglio, è la figlia Rita: "A un anno dalla sua tragica scomparsa, io e la mia famiglia ci siamo riuniti alle presso il parco del 99 in via don Minzoni, angolo con via Giuriolo. Dopo una breve benedizione in memoria del mio papà Romano, con il parroco Don Federico e il vicesindaco Andrea Scalambra è avvenuta l’intitolazione. Scalambra, in collaborazione con tutto il Comune di Molinella, ha voluto la ristrutturazione della fontana al parco dei 99, in nome di mio papà. Il supporto per la targa sopra alla fontana è stato dato e offerto dai ragazzi ’Milo & Thomas I fabbri del Sorriso’. Abbiamo colto l’occasione per ringraziare la comunità di Molinella per la gentilezza e la vicinanza a me e alla mia famiglia dopo la tragica scomparsa".

"Romano Tarroni era un cittadino benemerito: sportivo, curioso del territorio in cui abitava e incredibile amante della bicicletta. Ringraziamo la famiglia, in particolare modo la figlia Rita, per aver collaborato a un progetto che a Romano sarebbe piaciuto e che siamo certi piacerà a tanti sportivi del territorio" dichiara l’assessore Scalambra.

z. p.