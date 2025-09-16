Una fortezza per i fragili. È il Campus dei Campioni

Una bellissima festa che ha coinvolto 1.200 persone, tutti stretti attorno a Massimo Di Menna e al suo visionario progetto di inclusione sociale e biodiversità che permetterà a tante associazioni di usufruire gratuitamente degli spazi e della palestra per le loro iniziative. Così si è svolta, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di San Lazzaro, la cerimonia di inaugurazione del Campus dei Campioni, nato con l’intento di essere un luogo di benessere, specialmente per i bambini più vulnerabili. Uno spazio che, oltre alla struttura principale di 3 piani e una casetta-laboratorio, si estende su 21 ettari che includono fiumi, boschi, cascate in cui vivono numerosi animali selvatici.

L’evento ha registrato la presenza di numerose realtà associative del territorio tra cui Croce Rossa, Arci, Fondazione Aldini Valeriani, Teatrino Dell’Es, Polisportiva I Bradipi, Arad, Canile Intercomunale, Cucine Popolari, Gruppo Asperger, Onconauti, La Tana dei Saggi e l’Unione Italiana dei Ciechi. Fitta anche la rappresentanza del Comune di San Lazzaro con in testa la sindaca Marilena Pillati e l’assessore Michele D’Alena per il taglio del nastro, con la benedizione di monsignor Facchini della Curia di Bologna. Pillati ha sottolineato l’importanza del Campus come esempio di economia sociale, affermando: "La ricchezza di un territorio non è legata solo alle sue risorse economiche ma soprattutto alla presenza di realtà che hanno a cuore tutte le componenti di una comunità, a partire da quelle più fragili. Ecco perché l’avvento del Campus dei Campioni, questa bellissima esperienza nata dalla passione e dal lavoro di Massimo Di Menna, per noi è motivo di grande orgoglio". Il fondatore del Campus, il professore e imprenditore Massimo Di Menna, ha espresso la sua emozione: "C’è tanto cuore dentro al Campus e ho provato molta gioia nel vederlo finalmente pieno di bambini. Abbiamo dato ai cittadini un posto in cui stare bene e stare insieme".

Il gran finale è stato nel segno della musica con l’esibizione del quintetto di fiati dell’Orchestra Senzaspine. A loro si è alternato sul palco lo spettacolo di Franz Campi, con Davide Falconi al piano e Davide Belviso alle percussioni, capace di far cantare a squarciagola il pubblico, e a cui si sono sommati gli inattesi interventi del violinista Paolo Buconi e di Barbara Cola che, con la sua incredibile voce, ha donato al Campus una struggente interpretazione de ’La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla. I prossimi sviluppi del Campus comprenderanno l’apertura tutti i giorni del ristorante, della pizzeria e del bar, ma intanto sono già numerose la attività programmate che comprendono laboratori didattici, educazione in natura, ricerca scientifica sul benessere, teatro, musica, arte. Si parte il 20 settembre con ’Piccole Gocce Musicali’, un incontro per genitori e bambini.

Zoe Pederzini