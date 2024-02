Una fucina d’arte indipendente

Era il 1978 quando la band post-punk inglese Scritti Politti debuttò con il singolo-manifesto ’Skank Bloc Bologna’, un omaggio alla nostra città come epicentro di agitazione politica e fermento culturale. A distanza di quasi cinquant’anni, quel brano continua a risuonare tra le pagine di ’Skank Bloc Bologna: Alternative Art Spaces Since 1977’, un volume a cura di Roberto Pinto e Francesco Spampinato, docenti di Storia dell’arte contemporanea del Dams. Tra i progetti vincitori dell’Italian Council, il grant istituito dal Ministero della Cultura, il libro – edito da Mousse Publishing, bilingue inglese/italiano – sarà disponibile nelle librerie dai primi di marzo e prevede un “tour” di presentazione che toccherà anche Parigi, Madrid e New York, "per far sì che l’innovativo ‘modello Bologna’ che racconta sia conosciuto anche all’estero", ha detto Spampinato.

Professore, com’è nato questo libro e cosa tratta?

"Tre anni fa abbiamo messo in piedi un piccolo ’esercito’ di tirocinanti, ai quali abbiamo chiesto di raccogliere materiale informativo e visivo sugli spazi non-profit nati a Bologna dagli anni Settanta a oggi. Di questi, 33 sono inclusi nel libro, introdotti da una scheda riepilogativa e una selezione di immagini rappresentative. Il volume include anche saggi di noi curatori, di Lara De Lena, Davide Da Pieve e Andrea Lissoni".

Ci può fare una breve carrellata degli spazi indipendenti più influenti in città?

"Il libro si apre con due spazi nati nel 1976, La Tregenda – aperto a sole donne e avviato, tra le altre, da Syusy Blady – e Traumfabrik, una casa occupata in via Clavature 20, dove operavano alcuni visionari creativi, tra cui i membri delle band Gaznevada e Stupid Set, i fumettisti Filippo Scozzari e Andrea Pazienza, e il collettivo Grabisnki, molti allora studenti del Dams. Più longeva è stata l’attività di Neon – spazio

fondato, tra i vari, da Gino Gianuizzi negli anni ’80 – che ha visto il debutto di un giovanissimo Maurizio Cattelan. Agli anni Novanta, invece, risale il Link, laboratorio di sperimentazione interdisciplinare con un focus sulla cultura elettronica".

Cosa è emerso in seguito a questa indagine?

"Nonostante gli spazi non-profit siano diffusi ormai ovunque, ci siamo resi conto che sotto alle Due Torri hanno attecchito molto bene, arrivando addirittura a delineare un ‘modello’ che ha contribuito a farci conoscere anche all’estero. Le motivazioni sono da rintracciare in alcune caratteristiche comuni a tutti: la vicinanza al Dams, ancora oggi incubatore di energie trasversali; il fatto che hanno favorito un intreccio tra arte, vita e istanze politiche; la dimensione interdisciplinare; e che sono stati luoghi di professionalizzazione".

Ovvero?

"Liberi dalle logiche commerciali tipiche del mercato dell’arte e votati alla sperimentazione, questi spazi hanno costituito un terreno fertile per tante persone che successivamente hanno ricoperto ruoli di rilievo in quelle che oggi chiamiamo le industrie culturali e creative, anche a livello internazionale. Un esempio emblematico è Lissoni, che prima di diventare curatore della Tate Modern di Londra, dell’HangarBicocca di Milano e oggi direttore dell’Haus der Kunst di Monaco, ha mosso i primi passi proprio al Link e come co- curatore dell’innovativo festival Netmage".

Manuela Valentini