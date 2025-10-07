Una galassia multiforme. La base? Duecento militanti

I Giovani palestinesi si sono affacciati sulla scena antagonista bolognese all’indomani dell’inzio della guerra a Gaza. Il nome restituisce una causa comune, non certo un’identità collettiva: i palestinesi, nel gruppo bolognese, si contano infatti sulle dita di una mano. Molti attivisti sono italiani; altri di seconda generazione o nordafricani. Alcuni sono vicini ai movimenti di piazza; altri sono completamente sconosciuti agli uffici della Digos, come testimoniano anche identificazioni e denunce degli ultimi giorni: nessuno dei fermati risulta avere precedenti, neanche il trentanovenne arrestato sabato durante gli scontri a Roma, accusato di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, e liberato ieri.

Si tratta quindi di una realtà trasversale e variegata, che riesce a trascinare in piazza, proprio in ragione della causa palestinese, anche molti simpatizzanti ‘laici’. Ma lo zoccolo duro conta circa 200 persone. E se prima la loro protesta era rimasta nei ranghi della contestazione ‘tiepida’, ultimamente si è notato il ‘salto di qualità’: questo anche perché in occasione di manifestazioni di piazza, spesso si uniscono loro frange anarchiche e maranza, questi ultimi un po’ richiamati da una questione identitaria, un po’ per la semplice voglia di provocare disordini e vandalizzare la città. Ma non tutti, nella galassia anarchica, ne apprezzano le posizioni: lo scorso anno, le femministe avevano denunciato pubblicamente, sui propri blog, molestie e violenze da parte degli attivisti Gp, che le avevano spinte a dissociarsi non dalla causa palestinese, ma dalla mentalità del gruppo. Allo stesso modo, ieri, dopo il post che rilanciava la manifestazione ‘Viva il 7 ottobre’, si è alzato contro il gruppo un coro di voci critiche. I Gp hanno definito la strage di Hamas una "data profondamente rivoluzionaria", definendo "una mente profondamente degenerata" chi si permette di parlare "delle ‘atrocità’ del 7 ottobre". Il terrorismo di Hamas, che da anni tiene sotto scacco i civili palestinesi, viene invece esaltato come una "spinta popolare unanime" e i fondamentalisti che compongono quel gruppo equiparati ai partigiani della Resistenza italiana. Sotto al post, decine di commenti. La maggior parte negativi.

