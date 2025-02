Una giornata da paura con ’Nosferatu Day’

Se siete cinefili appassionati, se San Valentino non è proprio la vostra festa preferita e sentite il bisogno di bilanciare il sentimentalismo eccessivo, allora il programma di oggi è quello che fa per voi. Oggi infatti al Modernissimo è il ’Nosferatu Day’. Quattro film in programma dalle 16 alle 23, giusto in tempo per arrivare ad una mezzanotte da paura, a partire dal primo Nosferatu, il capolavoro realizzato da Friedrich W. Murnau nel 1921 che sarà proiettato appunto alle 16. Si prosegue senza respiro: alle 18 c’è il ’Dracula di Bram Stoker’ di Francis Ford Coppola, che ha segnato gli Anni ’90 restituendoci un vampiro in lutto e innamorato, dalle passioni brucianti. Con Gary Oldmam, Winona Ryder (la miglior Mina di sempre), Keanu Reeves e Anthony Hopkins. Non mancava neppure Monica Bellucci. Un cast stellare che rendeva impossibile parteggiare per qualcuno...

Alle 20,30, il nuovo ’Nosferatu’ di Robert Eggers che si ispira direttamente a Murnau, affidandosi a un cast di giovani divi come Lili-Rose Depp e Bill Skarsgard. Ma non manca Willem Dafoe. Chiude il Nosferatu Day, alle ore 23, ’Nosferatu, il principe della notte’ di Werner Herzog, 1979, con Klaus Kinski nei panni del vampiro più famoso della storia del cinema e Isabelle Adjani. In particolare in questa versione il remake è appena più di una scusa, per mettere in scena un eroe dolente e drammatico, escluso dal mondo per mancanza d’amore. Attenzione: biglietto ridotto per tutti coloro che si presenteranno in sala travestiti da vampiro.

Il titolo ’Nosferatu’ – ricorda la Cineteca – nacque un po’ per necessità: quando realizzò il suo film, Murnau non aveva i diritti del romanzo a cui si ispirava, ’Dracula’ di Bram Stoker. Il termine, derivato dal rumeno, avrà grande fortuna, finendo per richiamare alla mente il vampiro nella sua forma più terrificante: quella ferina e demoniaca incarnata da Max Schreck: un mostro che viene da lontano, dal folklore (e dalle paure) della vecchia Europa, portando con sé malattia, sofferenza, dolore. Talmente spaventoso da alimentare la leggenda che quello sullo schermo non fosse un attore ma un vero vampiro. Nel corso dei decenni la sua figura ha popolato gli incubi di altri autori, contagiando registi come Herzog e Coppola, fino all’ultimo remake di Robert Eggers.