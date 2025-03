Una giornata particolare. Maratona e partita, diecimila in marcia. E poche auto in giro

L’impressione è che, chi ha potuto, sia rimasto a casa o ne abbia approfittato per lasciare Bologna nel weekend, complice anche il bel tempo. Le strade – via Andrea Costa, Saragozza e dintorni, ma anche alcune arterie più centrali – erano piuttosto deserte. È stata una domenica decisamente dedicata allo sport, tra la Termal Bologna Marathon la mattina e la partita del Bologna contro il Cagliari alle 15. Strade chiuse, deviazioni e divieti ovunque, un imponente schieramento di agenti della Polizia locale, cosicché molti cittadini hanno rinunciato a uscire di casa finché la situazione non è tornata alla normalità. Oppure, hanno preferito trascorrere la giornata fuori città.

I disagi più importanti per il traffico si sono verificati in via Carracci, a senso unico alternato. Una giornata, comunque, di festa, con la Termal Bologna Marathon e i suoi diecimila partecipanti – non poteva mancare un Gianni Morandi, in formissima, al via – dove, oltre alla distanza classica si correva anche sulla mezza, la Run Tune Up, la 30km dei portici e la City Run di 5 km.

L’opposizione, però, ha comunque mosso qualche critica per i disagi alla cittadinanza. "È bene che Bologna ospiti eventi sportivi di grande richiamo – premette Francesco Sassone, consigliere regionale FdI –. Tuttavia, ancora una volta, Lepore e la sua giunta si dimostrano impreparati. La chiusura di numerose strade e le deviazioni delle linee di autobus avrebbero dovuto essere accompagnate da una comunicazione chiara e tempestiva" per "evitare i disagi dei residenti, già in difficoltà per i cantieri che congestionano la città". "Sapendo da tempo della sovrapposizione degli eventi, si sarebbe potuto agire meglio – così Matteo Di Benedetto, consigliere comunale Lega –, tenendo in considerazione le necessità di tutti, cosa che purtroppo l’amministrazione non riesce a fare per le categorie più fragili che hanno la necessità di spostarsi in automobile".