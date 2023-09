Una giornata per ricordare Massa

È passato un anno, oggi, da quando il trentenne Alessandro Massa se n’è andato a seguito di un tragico incidente al confine tra Bologna e San Lazzaro. Il giovane, che lavorava da anni alla Bottega di Franco, era nato a Loiano, dove vive la famiglia e viveva a San Lazzaro con il suo amato amico a quattro zampe. Da quella tragica sera, gli amici e la comunità hanno organizzato tante iniziative. Domani, a un anno dalla scomparsa, dalle 10.30, al palazzetto dello Sport di Loiano, si terrà ConviviAle: una giornata di calcetto, ricordi e quiz per ricordare ‘Massino’ in compagnia. Contestualmente, al parco del Poggiolone, è stata installata una panchina in suo onore che verrà inaugurata domani, all’ombra della quercia piantata dalla famiglia.