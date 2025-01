Una giornata per riscoprire la musica sacra

Casalecchio protagonista diocesana del coro polifonico. Le formazioni della chiesa di Bologna si danno infatti appuntamento sabato prossimo nella chiesa di San Giovanni Battista per riflettere insieme sul ruolo della musica sacra nelle celebrazioni liturgiche, ma anche per un grande concerto diretto da Monsignor Marco Frisina.

Ed è lui, Frisina, musicista e compositore di musica sacra fra i più noti al mondo, oltre che fondatore e direttore del coro della diocesi di Roma, il conduttore dell’incontro in programma alle 10 nella centrale chiesa di via Marconi, al quale parteciperanno le formazioni corali provenienti dalle parrocchie di città e contado.

"Questo evento – spiega il parroco di San Giovanni Battista e San Martino, monsignor Roberto Macciantelli – si pone all’inizio del cammino del giubileo della nostra comunità e zona pastorale. È stato definito insieme a don Francesco Vecchi e vuole essere un’iniziativa culturale e catechetica. Ospiteremo infatti un grande compositore che ha prodotto un insigne repertorio di canti e opere anche a livello concertistico. La scelta del titolo ‘Cantori della speranza con Marco Frisina’ richiama proprio l’anno giubilare in corso. L’invito è quello di cogliere questa preziosa opportunità".

Così il mattino, nella grande navata della chiesa firmata dall’architetto Melchiorre Bega, si svolgerà una sessione speciale del percorso di formazione per gli animatori della liturgia, come spiega il direttore del coro della cattedrale di San Pietro Francesco Vecchi: "Già da alcuni anni la nostra diocesi offre un percorso di formazione per gli animatori della liturgia delle nostre parrocchie. Quest’anno la proposta ha visto un’ulteriore strutturazione con incontri diversificati dedicati alla vocalità e lettura della musica, al gregoriano, e al canto solistico, alla direzione corale e agli sturmenti, in particolare organo e corale, con la partecipazione di 130 corsisti. A questo si aggiunge l’appuntamento di sabato che dobbiamo alla generosità della comunità di San Giovanni Battista sostenuta dalla Fondazione Lercaro e altri sponsor".

La sera, alle 20,45 in programma un concerto di musica sacra per coro e orchestra diretto da mons. Frisina ad ingresso libero con la partecipazione del coro interparrocchiale della diocesi di Imola diretto da Giovanni Capelli e di membri dei cori della Madonna della libera e Timete Deum con solisti Mariangela Topa (soprano), Dario De Micheli (tenore), organista Alessandro Capitani.

Gabriele Mignardi