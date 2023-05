Una giornata tutta per gli Avati

E’ il giorno del cinema ‘made in Avati’ oggi sotto le Due Torri. E anche un po’ ‘fatto a Bologna’, perché l’ultima fatica ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, che da domani sarà in tutti i cinema d’Italia, ma che questa sera alle 21 sarà in anteprima nazionale al cinema Odeon, è stata girata proprio nella nostra città. Pupi e Antonio Avati arriveranno al Grand Hotel Majestic ’già Baglioni’, per salutare un centinaio di invitati, cui raccontare il film in compagnia del cast, Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, il nostro Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo e Nick Russo, protagonisti di una storia che si estende in un arco temporale che abbraccia 35 anni. All’interno troviamo tutti i temi cari a Pupi Avati: l’amicizia, la musica, le ambizioni, la crescita e la saggezza conquistata a duro prezzo.

