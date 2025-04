"Una grande festa per il nostro rione"

Il Pilastro è stato inaugurato il 9 luglio 1966. Per questo "abbiamo deciso di organizzare per il prossimo 9 luglio una grande festa di quartiere per celebrare questo anniversario", apre con questo annuncio Barbara Scanni, presidente del comitato ‘Insieme per un nuovo Pilastro’. Scanni, cosa chiedete per dare nuova linfa a questo quartiere?

"Al Pilastro abbiamo diversi centri commerciali, tanto sport, diversi eventi e una vasta area di verde che ha pochi eguali a Bologna. Tuttavia chiediamo anche alle istituzioni di aiutarci nella lotta al degrado, abbiamo evidenti problemi di spaccio".

Cosa domandate ad Acer?

"Il nostro auspicio è che Acer controlli a chi finiscono i loro alloggi e i relativi affittuari. Infatti, notiamo tanti subaffitti. Inoltre, un problema da risolvere è quello dei negozi sfitti, alcuni sono chiusi da diversi anni, riqualificandoli li renderemo appetibili, migliorando la vita sociale ed economica di questa zona".

Un Pilastro vivibile per tutti. "Sì, vogliamo realizzare questo sogno attraverso iniziative che incorporino tutta la cittadinanza".

Sul degrado? "Non è solo il Pilastro ad essere messo male, tuttavia viene spesso menzionato solo il nostro quartiere".

Perché in passato ha acquisito una brutta nomea? "Uno dei motivi per cui abbiamo costituito l’associazione, infatti, è che vogliamo demolire questa cattiva reputazione: attorno al Pilastro vivono tante brave persone, esistono anche le mele marce, ma quelle ormai ci sono ovunque sotto le Due Torri, anche e soprattutto in centro storico".

Per questo organizzerete una festa. "Darà lustro al quartiere, ci teniamo a far toccare con mano quello che è il nostro rione. La speranza è che sia la prima di tante altre che organizzeremo insieme anche ad Ascom".

Giovanni Di Caprio