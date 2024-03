"Una grande festa per tutto il territorio"

Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, cosa rappresenta per voi questa iniziativa?

"Mostriamo vicinanza alla società del Bologna, che per i bolognesi è una fede. Un vero pilastro con il quale siamo cresciuti. Questo è un anno eccezionale".

Come mai Emil Banca ha deciso di partecipare?

"Siamo una banca di comunità per la città, e per questo abbiamo deciso di partecipare a questa grande festa, insieme alle istituzioni e alle associazioni che, insieme a noi, rappresentano meglio il territorio, come i commercianti".

Anche voi vi colorerete di rosso e blu?

"Illumineremo la nostra sede, in via Mazzini, di rosso e di blu. La terremo così fino alla fine del campionato, e magari, andando avanti, coinvolgeremo altre filiali. E poi metteremo le locandine dell’iniziativa di Ascom in tutte le nostre sedi".

Lei crede al sogno europeo? "Anche nella partita contro l’Inter, il Bologna ci ha messo il cuore. È una squadra che porta avanti un progetto – andare in Europa – e ci crede. Per Bologna sarebbe una gratificazione forte e una soddisfazione anche per la città, da un punto di vista del turismo e del commercio. Una grande occasione per fare conoscere Bologna all’estero. Un evento non solo sportivo, ma dai risvolti economici importanti".

Che clima si respira?

"In tutto lo stadio c’è un clima che urla ‘Bologna’, dalla curva alla tribuna. Un clima di speranza e di vicinanza che non si è mai visto: non ricordo un campionato così partecipato, con il sostegno dell’intera città".

Mariateresa Mastromarino