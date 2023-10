Una grande torta per la festa dei vent’anni del municipio

"La costruzione del nuovo municipio faceva parte del Progetto Città che rispondeva a tre obiettivi: creare la piazza centrale di Casalecchio che non c’era mai stata, sistemare il fiume e realizzare la nuova sede comunale dove accorpare tutti i servizi. L’idea iniziale era quella di creare piazza e municipio di fianco all’ex Albergo Pedretti, ma i costi si rivelarono inarrivabili e allora si decise di fare la sede comunale in via dei Mille", questo il racconto di Luigi Castagna (nella foto con il sindaco e i precedenti amministratori), ex sindaco di Casalecchio dal 1995 al 2004, qualche sera fa nel Consiglio comunale dedicato ai festeggiamenti dei 20 anni di inaugurazione del nuovo municipio , che si sono chiusi con una mega torta della Pasticceria Filippini e la scoprimento di una targa che riporta l’elenco dei sindaci di Casalecchio dalla Liberazione ad oggi. "Con il nuovo municipio – ha aggiunto Massimo Bosso, attuale sindaco di Casalecchio – nacquero Melamangio e Adopera, le due aziende comunali per la gestione dei servizi. Amministrare il Comune non fu più come prima".

Uno dei grandi risultati ottenuti con il nuovo municipio fu l’apertura dello Sportello Semplice.

n. m.