Una ’grattata’ da trecentomila euro "Qualcuno sta già festeggiando"

Si chiama ‘La fabbrica dei sogni’ la tabaccheria, a gestione tutta familiare, che si trova all’interno del CentroNova di Villanova di Castenaso. E ieri quest’attività è diventata per davvero una fabbrica dei sogni appena, sulla vetrina, è apparso un cartellone arancione con la scritta ‘Qui hanno vinto 300mila euro’. Ebbene sì, come confermato dal server interno che hanno in dotazione le tabaccherie, collegato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un fortunato giorni fa ha acquistato un gratta e vinci ‘Miliardario’ con i controfiocchi, del valore di 300mila euro.

A raccontarlo con la voce incrinata dall’emozione sono Antonio Cozzi e la moglie Roberta che, insieme al figlio, si occupano dell’attività: "Non abbiamo idea di chi sia il fortunato che è stato baciato dalla dea bendata – raccontano –. Quel che è certo è che la persona della vincita si è accorta perché, se noi abbiamo potuto vedere dal server che è stata certificata la vincita, significa che un riscontro del gratta e vinci già c’è stato". La coppia, poi, prosegue: "Stando alle tempistiche normali potrebbe essere stato acquistato nell’arco degli ultimi dieci giorni. Non abbiamo idea, però, di chi si possa trattare, in tantissimi comprano il ‘Miliardario’: è uno dei più venduti. In più, essendo la nostra attività all’interno di un centro commerciale, c’è molto passaggio. Sì, abbiamo qualche cliente fidelizzato che compra gratta e vinci, ma non siamo certo come una tabaccheria di quartiere: ci sono anche due alberghi qui vicino. Potrebbe essere chiunque, ma siamo felicissimi per questa persona e speriamo possa davvero miglioragli la vita". Roberta, però, che la scorsa settimana era in tabaccheria a dare il cambio al marito, un piccolo sospetto ce l’ha: "È entrato un signore di mezza età, una decina di giorni fa. Non un cliente abituale e con un accento della zona. Lo ricordo perché ha acquistato un gratta e vinci e poco dopo mi ha chiesto cosa avrebbe dovuto fare se avesse vinto. Gli ho spiegato che dipende da quanto uno vince e che se si vince tanto bisogna rivolgersi ad una banca o direttamente all’Agenzia a Roma. La mia idea è che si possa trattare di quest’uomo".

"Forse lui aveva già vinto – ragiona Roberta –, ma entrare in tabaccheria senza acquistare nulla e chiedere come fare in caso di vincita poteva destare sospetti. Ha quindi acquistato un grattino per potermi chiedere dettagli che gli servivano. Se fosse lui, gli faccio i miei complimenti". L’ignoto potrebbe aver vinto 300mila euro grattando anche solo un numero del ‘Miliardario’ o facendo una combinazione bonus vincente. "Una somma davvero importante per un gratta e vinci. Ci sono stati da noi altri biglietti fortunati, ma mai sopra i 100mila euro", concludono i due.

Zoe Pederzini